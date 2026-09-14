ON Semiconductor Aktie News: Anleger schicken ON Semiconductor am Nachmittag tief südwärts

Um 16:28 Uhr ging es für die ON Semiconductor-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 5,1 Prozent auf 72,22 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'046 Punkten steht. Die ON Semiconductor-Aktie sank bis auf 71,50 USD. Bei 72,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 464'572 ON Semiconductor-Aktien.

Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,90 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 86,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,58 USD am 22.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 38,27 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ON Semiconductor am 03.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.60 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ON Semiconductor einen Umsatz von 1.47 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte ON Semiconductor am 02.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,20 USD je ON Semiconductor-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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