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14.08.2026 20:27:13

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor zieht am Abend an

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor zieht am Abend an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von ON Semiconductor. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 81,99 USD zu.

ON Semiconductor
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 81,99 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'696 Punkten tendiert. Der Kurs der ON Semiconductor-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 83,57 USD zu. Mit einem Wert von 81,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 508'925 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 134,90 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 44,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 03.08.2026 hat ON Semiconductor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,41 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.60 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

ON Semiconductor wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ON Semiconductor-Aktie in Höhe von 3,20 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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