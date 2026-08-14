ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Um 16:28 Uhr ging es für das ON Semiconductor-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 83,33 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'756 Punkten notiert. Die ON Semiconductor-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,33 USD an. Mit einem Wert von 81,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 154'070 ON Semiconductor-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 134,90 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 61,89 Prozent. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 86,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten ON Semiconductor-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte ON Semiconductor am 03.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat ON Semiconductor mit einem Umsatz von insgesamt 1.60 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,18 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte ON Semiconductor am 02.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den ON Semiconductor-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,20 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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