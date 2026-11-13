ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Freitagabend in Rot

Die ON Semiconductor-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 71,36 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'134 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte ON Semiconductor-Aktie bei 68,85 USD. Bei 73,16 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'269'386 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 134,90 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 89,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,58 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ON Semiconductor-Aktie derzeit noch 37,53 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ON Semiconductor am 02.11.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 1.72 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 1.55 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von ON Semiconductor wird am 08.02.2027 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,29 USD je Aktie in den ON Semiconductor-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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