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13.11.2026 16:29:00
ON Semiconductor Aktie News: Anleger schicken ON Semiconductor am Freitagnachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,9 Prozent auf 70,14 USD abwärts.
Das Papier von ON Semiconductor gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 4,9 Prozent auf 70,14 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 24'911 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ON Semiconductor-Aktie bisher bei 70,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,16 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 380'775 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 134,90 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 92,34 Prozent. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,58 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
ON Semiconductor gewährte am 02.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.72 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.55 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 08.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von ON Semiconductor veröffentlicht werden.
Den erwarteten Gewinn je ON Semiconductor-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,29 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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