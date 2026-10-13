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13.10.2026 20:27:13

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Abend im Plus

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Abend im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 76,24 USD.

ON Semiconductor
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Die ON Semiconductor-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 76,24 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'209 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die ON Semiconductor-Aktie sogar auf 76,43 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,79 USD. Von der ON Semiconductor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 893'808 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 134,90 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 76,94 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (44,58 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 41,53 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für ON Semiconductor-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. ON Semiconductor liess sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,56 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ON Semiconductor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,41 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.60 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 1.47 Mrd. USD umgesetzt.

Am 02.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von ON Semiconductor veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,20 USD je ON Semiconductor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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