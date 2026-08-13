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13.08.2026 16:29:00

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor verteuert sich am Donnerstagnachmittag

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Das Papier von ON Semiconductor konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 83,69 USD.

ON Semiconductor
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Um 16:28 Uhr stieg die ON Semiconductor-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 83,69 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'841 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die ON Semiconductor-Aktie legte bis auf 84,15 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 82,88 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 185'336 ON Semiconductor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 134,90 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,19 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem ON Semiconductor seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. ON Semiconductor liess sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,41 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,18 Prozent auf 1.60 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2026 erfolgen.

In der ON Semiconductor-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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