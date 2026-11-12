ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor verteidigt am Abend Tendenz

Mit einem Wert von 73,63 USD bewegte sich die ON Semiconductor-Aktie um 20:26 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 25'393 Punkten steht. Bei 74,58 USD markierte die ON Semiconductor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büsste die ON Semiconductor-Aktie bis auf 71,08 USD ein. Bei 71,45 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 973'860 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 134,90 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Gewinne von 83,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 44,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 39,45 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 02.11.2026 legte ON Semiconductor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat ON Semiconductor im vergangenen Quartal 1.72 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ON Semiconductor 1.55 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 08.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass ON Semiconductor im Jahr 2026 3,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

Einstiegschance bei Chip-Aktien? BofA nennt acht Werte rund um NVIDIA und Micron mit Kurspotenzial

ON Semiconductor-Aktie im Aufwind: Deutliches Umsatzwachstum überzeugt

Ausblick: ON Semiconductor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor