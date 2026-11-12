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12.11.2026 16:29:00
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Nachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 71,78 USD.
Die ON Semiconductor-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 71,78 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 25'335 Punkten realisiert. Im Tief verlor die ON Semiconductor-Aktie bis auf 71,08 USD. Mit einem Wert von 71,45 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 293'624 ON Semiconductor-Aktien gehandelt.
Bei 134,90 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 87,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 44,58 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 37,89 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Am 02.11.2026 hat ON Semiconductor die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 0,63 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.72 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte ON Semiconductor am 08.02.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,29 USD je ON Semiconductor-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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