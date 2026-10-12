ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Nachmittag in Rot

Um 16:28 Uhr ging es für die ON Semiconductor-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 76,19 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'255 Punkten steht. Bei 75,95 USD markierte die ON Semiconductor-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 76,88 USD. Von der ON Semiconductor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 187'779 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 134,90 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ON Semiconductor-Aktie 77,06 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2025 bei 44,58 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass ON Semiconductor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ON Semiconductor 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ON Semiconductor am 03.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie vermeldet. ON Semiconductor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.60 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den ON Semiconductor-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,20 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

Einstiegschance bei Chip-Aktien? BofA nennt acht Werte rund um NVIDIA und Micron mit Kurspotenzial

ON Semiconductor-Aktie im Aufwind: Deutliches Umsatzwachstum überzeugt

Ausblick: ON Semiconductor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor