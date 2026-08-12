ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor zeigt sich am Abend freundlich

Die ON Semiconductor-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 83,33 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'624 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die ON Semiconductor-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 84,81 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 84,34 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 982'596 ON Semiconductor-Aktien.

Bei 134,90 USD markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 61,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 44,58 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ON Semiconductor-Aktie 46,50 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten ON Semiconductor-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. ON Semiconductor liess sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ON Semiconductor ein EPS von 0,41 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.47 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.60 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 02.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem ON Semiconductor-Gewinn in Höhe von 3,20 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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