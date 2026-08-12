ON Semiconductor Aktie News: Anleger greifen bei ON Semiconductor am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von ON Semiconductor zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,4 Prozent auf 83,89 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'621 Punkten liegt. In der Spitze gewann die ON Semiconductor-Aktie bis auf 84,81 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,34 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 297'799 ON Semiconductor-Aktien.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 134,90 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,81 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 44,58 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ON Semiconductor-Aktie 88,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

ON Semiconductor-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 03.08.2026 äusserte sich ON Semiconductor zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

ON Semiconductor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,20 USD je ON Semiconductor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

ON Semiconductor-Aktie im Aufwind: Deutliches Umsatzwachstum überzeugt

Ausblick: ON Semiconductor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ON Semiconductor-Aktie unter Druck: Milliarden-Übernahme von Synaptics sorgt für Kursrutsch