ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.08.2026 16:29:00
ON Semiconductor Aktie News: Anleger greifen bei ON Semiconductor am Nachmittag zu
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die ON Semiconductor-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 83,89 USD nach oben.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von ON Semiconductor zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,4 Prozent auf 83,89 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'621 Punkten liegt. In der Spitze gewann die ON Semiconductor-Aktie bis auf 84,81 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,34 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 297'799 ON Semiconductor-Aktien.
Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 134,90 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,81 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 44,58 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ON Semiconductor-Aktie 88,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
ON Semiconductor-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 03.08.2026 äusserte sich ON Semiconductor zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
ON Semiconductor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,20 USD je ON Semiconductor-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie
ON Semiconductor-Aktie im Aufwind: Deutliches Umsatzwachstum überzeugt
Ausblick: ON Semiconductor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ON Semiconductor-Aktie unter Druck: Milliarden-Übernahme von Synaptics sorgt für Kursrutsch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.
Analysen zu ON Semiconductor Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: Dow kaum verändert-- SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit grünen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.