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11.11.2026 20:27:13
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor schiesst am Mittwochabend hoch
Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die ON Semiconductor-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 6,3 Prozent auf 74,00 USD zu.
Im NASDAQ-Handel gewannen die ON Semiconductor-Papiere um 20:26 Uhr 6,3 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 25'535 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die ON Semiconductor-Aktie bis auf 74,83 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,45 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'202'027 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 134,90 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ON Semiconductor-Aktie derzeit noch 82,30 Prozent Luft nach oben. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Am 02.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ON Semiconductor 0,63 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 1.72 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 1.55 Mrd. USD umgesetzt.
Am 08.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem ON Semiconductor-Gewinn in Höhe von 3,29 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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