ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Mittwochnachmittag stärker

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 71,97 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'370 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ON Semiconductor-Aktie bisher bei 72,55 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,45 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 382'928 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 134,90 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 87,44 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 44,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 02.11.2026 legte ON Semiconductor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.55 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.72 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte ON Semiconductor am 08.02.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ON Semiconductor einen Gewinn von 3,29 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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