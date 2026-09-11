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11.09.2026 20:27:13

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Freitagabend im Bullenmodus

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Freitagabend im Bullenmodus

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die ON Semiconductor-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 7,1 Prozent auf 75,12 USD.

ON Semiconductor
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Um 20:26 Uhr wies die ON Semiconductor-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 7,1 Prozent auf 75,12 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'373 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die ON Semiconductor-Aktie bis auf 75,62 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,98 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'225'693 ON Semiconductor-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 134,90 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 79,58 Prozent. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,58 USD ab. Abschläge von 40,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 03.08.2026 hat ON Semiconductor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. ON Semiconductor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.60 Mrd. USD im Vergleich zu 1.47 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte ON Semiconductor am 02.11.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,20 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
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