ON Semiconductor Aktie News: Anleger greifen bei ON Semiconductor am Dienstagabend zu

Um 20:26 Uhr ging es für das ON Semiconductor-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 80,95 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'414 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 82,65 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 81,49 USD. Der Tagesumsatz der ON Semiconductor-Aktie belief sich zuletzt auf 652'751 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 134,90 USD. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Gewinne von 66,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 44,58 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten ON Semiconductor-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 03.08.2026 lud ON Semiconductor zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte ON Semiconductor am 02.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den ON Semiconductor-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,20 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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