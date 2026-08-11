ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 82,36 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'587 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 82,53 USD. Bei 81,49 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 170'165 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 134,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Kursplus von 63,79 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 44,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 84,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für ON Semiconductor-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. ON Semiconductor gewährte am 03.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ON Semiconductor ein EPS von 0,41 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,18 Prozent auf 1.60 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,20 USD je Aktie in den ON Semiconductor-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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