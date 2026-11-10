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10.11.2026 20:27:13
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor tendiert am Dienstagabend seitwärts
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von ON Semiconductor. Mit einem Wert von 69,09 USD bewegte sich die ON Semiconductor-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die ON Semiconductor-Aktie wies um 20:26 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 69,09 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 24'984 Punkten steht. Die ON Semiconductor-Aktie legte bis auf 69,53 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die ON Semiconductor-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,12 USD nach. Bei 67,40 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'486'469 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 134,90 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 95,25 Prozent Plus fehlen der ON Semiconductor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,58 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Verlust von 35,48 Prozent wieder erreichen.
ON Semiconductor liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.72 Mrd. USD – ein Plus von 11,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ON Semiconductor 1.55 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 08.02.2027 dürfte ON Semiconductor Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ON Semiconductor-Aktie in Höhe von 3,29 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
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