ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 69,25 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'168 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 69,53 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,40 USD. Von der ON Semiconductor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 459'204 Stück gehandelt.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 134,90 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 48,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,62 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 02.11.2026 lud ON Semiconductor zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ON Semiconductor ein EPS von 0,63 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.72 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.55 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte ON Semiconductor am 08.02.2027 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,29 USD je Aktie in den ON Semiconductor-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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