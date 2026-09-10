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ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057

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10.09.2026 20:27:13

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Abend mit Verlusten

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Abend mit Verlusten

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die ON Semiconductor-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 70,04 USD.

ON Semiconductor
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 70,04 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'085 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die ON Semiconductor-Aktie bis auf 68,80 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,42 USD. Bisher wurden heute 886'157 ON Semiconductor-Aktien gehandelt.

Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,90 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 92,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 44,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ON Semiconductor-Aktie derzeit noch 36,35 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte ON Semiconductor 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. ON Semiconductor liess sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,56 USD. Im letzten Jahr hatte ON Semiconductor einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 1.60 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.47 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ON Semiconductor einen Gewinn von 3,20 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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