ON Semiconductor Aktie News: Anleger schicken ON Semiconductor am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Um 16:28 Uhr rutschte die ON Semiconductor-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,5 Prozent auf 69,21 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'110 Punkten steht. Die ON Semiconductor-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 68,80 USD ab. Bei 69,42 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 306'461 ON Semiconductor-Aktien gehandelt.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 134,90 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 94,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,58 USD ab. Mit einem Kursverlust von 35,59 Prozent würde die ON Semiconductor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten ON Semiconductor-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. ON Semiconductor liess sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,18 Prozent auf 1.60 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.11.2026 dürfte ON Semiconductor Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,20 USD je Aktie in den ON Semiconductor-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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