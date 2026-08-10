ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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10.08.2026 20:27:13
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor tendiert am Montagabend auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 81,07 USD.
Die ON Semiconductor-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,1 Prozent auf 81,07 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'573 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die ON Semiconductor-Aktie bis auf 80,56 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 935'322 ON Semiconductor-Aktien.
Bei einem Wert von 134,90 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 66,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,58 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,01 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 03.08.2026 lud ON Semiconductor zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,41 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,18 Prozent auf 1.60 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.11.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass ON Semiconductor ein EPS in Höhe von 3,20 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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