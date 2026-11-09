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09.11.2026 20:27:13
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor springt am Abend an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von ON Semiconductor. Zuletzt sprang die ON Semiconductor-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 9,1 Prozent auf 69,06 USD zu.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 9,1 Prozent auf 69,06 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 25'209 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die ON Semiconductor-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 69,25 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,16 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'237'419 ON Semiconductor-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 134,90 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 95,34 Prozent Plus fehlen der ON Semiconductor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 44,58 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,45 Prozent.
ON Semiconductor gewährte am 02.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.72 Mrd. USD – ein Plus von 11,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ON Semiconductor 1.55 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.02.2027 erfolgen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,29 USD je Aktie in den ON Semiconductor-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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