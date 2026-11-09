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09.11.2026 16:29:00
ON Semiconductor Aktie News: Hausse bei ON Semiconductor am Nachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Im NASDAQ-Handel gewannen die ON Semiconductor-Papiere zuletzt 7,1 Prozent.
Das Papier von ON Semiconductor legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 7,1 Prozent auf 67,80 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'162 Punkten notiert. Die ON Semiconductor-Aktie legte bis auf 67,94 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 64,16 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der ON Semiconductor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 380'473 Stück gehandelt.
Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 134,90 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 98,97 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,58 USD. Abschläge von 34,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Am 02.11.2026 legte ON Semiconductor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat ON Semiconductor 1.72 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.55 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 08.02.2027 dürfte ON Semiconductor Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Von Analysten wird erwartet, dass ON Semiconductor im Jahr 2026 3,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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