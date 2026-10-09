ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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09.10.2026 20:27:13
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Abend mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von ON Semiconductor. Die Aktionäre schickten das Papier von ON Semiconductor nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 76,75 USD.
Die ON Semiconductor-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 3,3 Prozent im Minus bei 76,75 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'363 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die ON Semiconductor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 75,80 USD aus. Bei 81,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 852'856 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.
Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 134,90 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 43,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ON Semiconductor-Aktie derzeit noch 41,92 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte ON Semiconductor 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. ON Semiconductor liess sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,56 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,41 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat ON Semiconductor mit einem Umsatz von insgesamt 1.60 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,18 Prozent gesteigert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte ON Semiconductor am 02.11.2026 vorlegen.
In der ON Semiconductor-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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