ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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09.10.2026 16:29:00
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor tendiert am Freitagnachmittag schwächer
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 78,67 USD.
Die ON Semiconductor-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 78,67 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'312 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die ON Semiconductor-Aktie bis auf 78,45 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 81,23 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 177'404 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.
Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 134,90 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 71,48 Prozent Plus fehlen der ON Semiconductor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (44,58 USD). Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 76,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für ON Semiconductor-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 03.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte ON Semiconductor am 02.11.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,20 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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