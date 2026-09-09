Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’769 -0.3%  SPI 19’465 -0.2%  Dow 52’381 -0.8%  DAX 25’524 -0.2%  Euro 0.9427 0.0%  EStoxx50 6’302 -0.2%  Gold 4’396 -0.1%  Bitcoin 63’259 -0.2%  Dollar 0.8099 0.0%  Öl 102.2 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
RWE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight
Sulzer-Aktie nahezu unverändert: CEO sieht mittelfristigen Rückenwind durch Nahost-Lage
Neutral-Note für Rheinmetall-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
SHL-Aktie: Konzern übernimmt Mediton und Medishur komplett
BVZ-Aktie verliert deutlich: Ertrag im Halbjahr stabil, Gewinn bricht ein
Suche...
Plus500 Depot

ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.09.2026 20:27:13

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Abend stärker

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Abend stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 71,22 USD.

ON Semiconductor
56.91 CHF -1.34%
Kaufen Verkaufen

Die ON Semiconductor-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 71,22 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'259 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die ON Semiconductor-Aktie sogar auf 72,44 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,83 USD. Von der ON Semiconductor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 656'690 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 134,90 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 47,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 44,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 03.08.2026 äusserte sich ON Semiconductor zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ON Semiconductor 0,41 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,18 Prozent auf 1.60 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ON Semiconductor einen Gewinn von 3,20 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

Einstiegschance bei Chip-Aktien? BofA nennt acht Werte rund um NVIDIA und Micron mit Kurspotenzial

ON Semiconductor-Aktie im Aufwind: Deutliches Umsatzwachstum überzeugt

Ausblick: ON Semiconductor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ON Semiconductor Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:03 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
11:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Biotechnologie – Bahnbrechende Erfolge/SAP – Sommerlicher Rebound
09:25 Marktüberblick: Rally bei den Ölpreisen und Marktzinsen
09:02 SMI stürzt weiter ab
09.09.26 Logo WHS Mit Daytrading verdienen - So funktioniert’s - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’631.64 15.01 SX7BOU
Short 14’712.34 13.80 STVB4U
Short 15’233.89 8.99 S8UB1U
SMI-Kurs: 13’769.29 10.09.2026 11:06:37
Long 13’281.96 19.86 S1BR8U
Long 12’984.08 13.94 SDFBZU
Long 12’403.96 8.82 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Warren Buffetts Wette gegen Hedgefonds: Der Beleg für passives Investieren
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter
UBS-Aktie tiefer: Rückkaufangebot für sechs ausstehende Anleihen verdoppelt - Finanz-Lernplattform für junge Leute lanciert
DocMorris begibt neue Wandelanleihe - Aktie springt an
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend im Minus
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Ölpreise steigen: SMI beendet Handel in Rot - deutlicher Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX schliesst tief im Minus -- Wall Street schliesst schwächer -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Covenant will Marschflugkörper in Sachsen bauen - Aktie steigt
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Google investiert Milliardenbetrag in Finnland - Alphabet-Aktie gibt nach

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.