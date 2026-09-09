ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Abend stärker

Die ON Semiconductor-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 71,22 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'259 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die ON Semiconductor-Aktie sogar auf 72,44 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,83 USD. Von der ON Semiconductor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 656'690 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 134,90 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 47,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 44,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 03.08.2026 äusserte sich ON Semiconductor zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ON Semiconductor 0,41 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,18 Prozent auf 1.60 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ON Semiconductor einen Gewinn von 3,20 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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