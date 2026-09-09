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09.09.2026 16:29:00

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor verteuert sich am Mittwochnachmittag

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor verteuert sich am Mittwochnachmittag

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 72,11 USD zu.

ON Semiconductor
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von ON Semiconductor zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 72,11 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'293 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die ON Semiconductor-Aktie bis auf 72,44 USD zu. Bei 70,83 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 262'136 ON Semiconductor-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 134,90 USD. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 87,08 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 44,58 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ON Semiconductor-Aktie derzeit noch 38,18 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten ON Semiconductor-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. ON Semiconductor gewährte am 03.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,56 USD, nach 0,41 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 1.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte ON Semiconductor am 02.11.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,20 USD je Aktie in den ON Semiconductor-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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