ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor gibt am Donnerstagabend ab

Um 20:26 Uhr fiel die ON Semiconductor-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 79,54 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 27'206 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die ON Semiconductor-Aktie bis auf 78,60 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,61 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 933'110 ON Semiconductor-Aktien.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 134,90 USD. 69,61 Prozent Plus fehlen der ON Semiconductor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,58 USD am 22.11.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ON Semiconductor-Aktie 78,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten ON Semiconductor-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ON Semiconductor am 03.08.2026. Das EPS lag bei 0,56 USD. Im letzten Jahr hatte ON Semiconductor einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 1.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,20 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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