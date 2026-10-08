ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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08.10.2026 16:29:00
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Der ON Semiconductor-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,5 Prozent auf 80,41 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von ON Semiconductor nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,5 Prozent auf 80,41 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'463 Punkten realisiert. Im Tief verlor die ON Semiconductor-Aktie bis auf 79,54 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,61 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 256'865 ON Semiconductor-Aktien.
Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,90 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ON Semiconductor-Aktie somit 40,39 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 44,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ON Semiconductor-Aktie 80,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass ON Semiconductor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ON Semiconductor 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte ON Semiconductor am 03.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,41 USD je Aktie verdient. ON Semiconductor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.60 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
ON Semiconductor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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