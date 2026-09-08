ON Semiconductor Aktie News: Anleger schicken ON Semiconductor am Dienstagabend auf rotes Terrain

Das Papier von ON Semiconductor gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 2,9 Prozent auf 72,23 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'466 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die ON Semiconductor-Aktie bis auf 71,89 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,81 USD. Von der ON Semiconductor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'383'744 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 134,90 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ON Semiconductor-Aktie derzeit noch 86,76 Prozent Luft nach oben. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten ON Semiconductor-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. ON Semiconductor gewährte am 03.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,56 USD, nach 0,41 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.60 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von ON Semiconductor wird am 02.11.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,20 USD je ON Semiconductor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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