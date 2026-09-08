ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Nachmittag leichter

Um 16:28 Uhr rutschte die ON Semiconductor-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 73,44 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'381 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ON Semiconductor-Aktie bisher bei 73,27 USD. Mit einem Wert von 74,81 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 324'183 ON Semiconductor-Aktien.

Bei 134,90 USD markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 83,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 44,58 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Verlust von 39,30 Prozent wieder erreichen.

ON Semiconductor-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. ON Semiconductor liess sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte ON Semiconductor am 02.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,20 USD je Aktie in den ON Semiconductor-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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