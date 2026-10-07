ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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07.10.2026 20:27:13
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Abend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ON Semiconductor nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 83,24 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 83,24 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 27'510 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ON Semiconductor-Aktie bisher bei 82,06 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 84,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'019'219 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.
Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 134,90 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,06 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 44,58 USD. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 86,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 03.08.2026 lud ON Semiconductor zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.60 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte ON Semiconductor am 02.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,20 USD je ON Semiconductor-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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