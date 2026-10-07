ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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07.10.2026 16:29:00
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor verliert am Mittwochnachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Der ON Semiconductor-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,0 Prozent auf 83,70 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die ON Semiconductor-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 83,70 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'412 Punkten liegt. Die ON Semiconductor-Aktie sank bis auf 83,47 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 306'200 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 134,90 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Mit einem Zuwachs von 61,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 44,58 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Verlust von 46,74 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 03.08.2026 äusserte sich ON Semiconductor zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 1.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.11.2026 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je ON Semiconductor-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,20 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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