Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Amrize143013422Sika41879292UBS24476758Nestlé3886335SAP345952ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Idorsia36346343Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KI-Boom auf Kredit: Goldman und JPMorgan bauen neue Milliarden-Wetten
Neuausrichtung bei BitMine: Vom Bitcoin-Miner zum Ethereum-Riesen
Den WhatsApp-Account endgültig löschen - das gilt es zu beachten
Rebalancing: Wann sollten Anleger eine Portfolio-Anpassung vornehmen?
Suche...
Plus500 Depot

ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.08.2026 20:27:13

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor tendiert am Freitagabend fester

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor tendiert am Freitagabend fester

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,1 Prozent auf 81,53 USD.

ON Semiconductor
65.58 CHF 1.50%
Kaufen Verkaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die ON Semiconductor-Papiere um 20:26 Uhr 4,1 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'579 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 81,63 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,11 USD. Bisher wurden via NASDAQ 960'339 ON Semiconductor-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 134,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Kursplus von 65,46 Prozent wieder erreichen. Bei 44,58 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 45,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

ON Semiconductor-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte ON Semiconductor am 03.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 USD gegenüber 0,41 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat ON Semiconductor 1.60 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.11.2026 dürfte ON Semiconductor Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

In der ON Semiconductor-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

ON Semiconductor-Aktie im Aufwind: Deutliches Umsatzwachstum überzeugt

Ausblick: ON Semiconductor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ON Semiconductor-Aktie unter Druck: Milliarden-Übernahme von Synaptics sorgt für Kursrutsch


Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten