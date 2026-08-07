ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor tendiert am Freitagabend fester

Im NASDAQ-Handel gewannen die ON Semiconductor-Papiere um 20:26 Uhr 4,1 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'579 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 81,63 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,11 USD. Bisher wurden via NASDAQ 960'339 ON Semiconductor-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 134,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Kursplus von 65,46 Prozent wieder erreichen. Bei 44,58 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 45,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

ON Semiconductor-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte ON Semiconductor am 03.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 USD gegenüber 0,41 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat ON Semiconductor 1.60 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.11.2026 dürfte ON Semiconductor Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

In der ON Semiconductor-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

ON Semiconductor-Aktie im Aufwind: Deutliches Umsatzwachstum überzeugt

Ausblick: ON Semiconductor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ON Semiconductor-Aktie unter Druck: Milliarden-Übernahme von Synaptics sorgt für Kursrutsch