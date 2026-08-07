ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die ON Semiconductor-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 80,06 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'624 Punkten tendiert. Bei 81,15 USD erreichte die ON Semiconductor-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,11 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 310'356 ON Semiconductor-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 134,90 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 68,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,58 USD ab. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 79,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte ON Semiconductor am 03.08.2026. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.60 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die ON Semiconductor-Bilanz für Q3 2026 wird am 02.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,20 USD je ON Semiconductor-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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