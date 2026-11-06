ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Freitagabend höher

Das Papier von ON Semiconductor konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 63,44 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'650 Punkten notiert. In der Spitze gewann die ON Semiconductor-Aktie bis auf 66,41 USD. Mit einem Wert von 66,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'608'585 ON Semiconductor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 134,90 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ON Semiconductor-Aktie derzeit noch 112,64 Prozent Luft nach oben. Bei 44,58 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ON Semiconductor-Aktie 29,73 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte ON Semiconductor am 02.11.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.72 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

ON Semiconductor dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 08.02.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,29 USD je ON Semiconductor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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