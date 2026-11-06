ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor verteuert sich am Nachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von ON Semiconductor nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 63,55 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 24'747 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die ON Semiconductor-Aktie bis auf 66,41 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,41 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 455'096 ON Semiconductor-Aktien.

Bei 134,90 USD markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 52,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,58 USD ab. Mit Abgaben von 29,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ON Semiconductor am 02.11.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.55 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von ON Semiconductor wird am 08.02.2027 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ON Semiconductor einen Gewinn von 3,29 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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