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06.10.2026 20:27:13

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Abend gefragt

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Abend gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 86,37 USD.

ON Semiconductor
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Die Aktionäre schickten das Papier von ON Semiconductor nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,5 Prozent auf 86,37 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 27'647 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 86,91 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 86,88 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 952'111 ON Semiconductor-Aktien.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 134,90 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2025 bei 44,58 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für ON Semiconductor-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. ON Semiconductor liess sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,56 USD gegenüber 0,41 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.60 Mrd. USD – ein Plus von 9,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ON Semiconductor 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 02.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,20 USD je ON Semiconductor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
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