ON Semiconductor Aktie News: Anleger schicken ON Semiconductor am Nachmittag ins Plus

Die ON Semiconductor-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 86,03 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'661 Punkten liegt. Die ON Semiconductor-Aktie legte bis auf 86,91 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 86,88 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 299'168 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Bei 134,90 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 56,81 Prozent Plus fehlen der ON Semiconductor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 44,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 92,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten ON Semiconductor-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. ON Semiconductor veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,41 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 1.60 Mrd. USD gegenüber 1.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass ON Semiconductor im Jahr 2026 3,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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