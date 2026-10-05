ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Abend stärker

Das Papier von ON Semiconductor legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 86,04 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'465 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die ON Semiconductor-Aktie sogar auf 86,25 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'499'961 ON Semiconductor-Aktien.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 134,90 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,79 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,58 USD am 22.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ON Semiconductor-Aktie derzeit noch 48,19 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten ON Semiconductor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ON Semiconductor am 03.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1.60 Mrd. USD gegenüber 1.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte ON Semiconductor am 02.11.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ON Semiconductor einen Gewinn von 3,20 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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