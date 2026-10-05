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05.10.2026 16:29:00

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor verbilligt sich am Montagnachmittag

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor verbilligt sich am Montagnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 84,66 USD abwärts.

ON Semiconductor
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Die Aktionäre schickten das Papier von ON Semiconductor nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 84,66 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'392 Punkten realisiert. Im Tief verlor die ON Semiconductor-Aktie bis auf 83,92 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 580'161 ON Semiconductor-Aktien.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 134,90 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Kursplus von 59,34 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (44,58 USD). Abschläge von 47,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 03.08.2026 äusserte sich ON Semiconductor zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.60 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ON Semiconductor einen Umsatz von 1.47 Mrd. USD eingefahren.

ON Semiconductor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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