ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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04.09.2026 20:27:13
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Abend mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die ON Semiconductor-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.
Das Papier von ON Semiconductor konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 74,81 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'475 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 75,31 USD. Bei 75,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'100'666 ON Semiconductor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 134,90 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 80,32 Prozent Plus fehlen der ON Semiconductor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,58 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ON Semiconductor am 03.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,56 USD, nach 0,41 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.60 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 02.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten gehen davon aus, dass ON Semiconductor im Jahr 2026 3,20 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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