ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor gewinnt am Freitagnachmittag

Das Papier von ON Semiconductor konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 74,39 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'545 Punkten tendiert. Die ON Semiconductor-Aktie zog in der Spitze bis auf 75,31 USD an. Bei 75,10 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 292'598 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Bei 134,90 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 44,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 44,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ON Semiconductor am 03.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,41 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.60 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2026 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je ON Semiconductor-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,20 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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