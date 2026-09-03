ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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03.09.2026 16:29:00
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 71,62 USD ab.
Die ON Semiconductor-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 71,62 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'450 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der ON Semiconductor-Aktie ging bis auf 71,36 USD. Bei 72,25 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der ON Semiconductor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 253'715 Stück gehandelt.
Bei 134,90 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 88,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2025 bei 44,58 USD. Mit Abgaben von 37,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass ON Semiconductor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ON Semiconductor 0,000 USD aus. ON Semiconductor liess sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.60 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ON Semiconductor einen Umsatz von 1.47 Mrd. USD eingefahren.
Am 02.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,20 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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