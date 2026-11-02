ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor verliert am Montagabend

Die ON Semiconductor-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 71,22 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'304 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte ON Semiconductor-Aktie bei 71,06 USD. Mit einem Wert von 72,22 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1'270'996 ON Semiconductor-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 134,90 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 89,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie. Bei 44,58 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ON Semiconductor-Aktie derzeit noch 37,41 Prozent Luft nach unten.

Am 03.08.2026 legte ON Semiconductor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat ON Semiconductor mit einem Umsatz von insgesamt 1.60 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,18 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 08.02.2027 erwartet.

Experten taxieren den ON Semiconductor-Gewinn für das Jahr 2028 auf 5,87 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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