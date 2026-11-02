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02.11.2026 16:29:00
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor steigt am Montagnachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Im NASDAQ-Handel gewannen die ON Semiconductor-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.
Um 16:28 Uhr sprang die ON Semiconductor-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 73,21 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 25'783 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die ON Semiconductor-Aktie sogar auf 73,35 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 72,22 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 355'209 ON Semiconductor-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 134,90 USD. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Kursplus von 84,26 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ON Semiconductor am 03.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat ON Semiconductor mit einem Umsatz von insgesamt 1.60 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,18 Prozent gesteigert.
Am 08.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von ON Semiconductor veröffentlicht werden.
In der ON Semiconductor-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 5,87 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.
Analysen zu ON Semiconductor Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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