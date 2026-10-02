ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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02.10.2026 20:27:13
ON Semiconductor Aktie News: Anleger schicken ON Semiconductor am Abend ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 83,13 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das ON Semiconductor-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 83,13 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'161 Punkten tendiert. Bei 86,45 USD markierte die ON Semiconductor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,21 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3'348'781 ON Semiconductor-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 134,90 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ON Semiconductor-Aktie 62,28 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 44,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Verlust von 46,37 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. ON Semiconductor veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.60 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2026 erfolgen.
Von Analysten wird erwartet, dass ON Semiconductor im Jahr 2026 3,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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