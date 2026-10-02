ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Nachmittag im Bullenmodus

Die Aktionäre schickten das Papier von ON Semiconductor nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 5,2 Prozent auf 84,28 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'346 Punkten tendiert. Die ON Semiconductor-Aktie zog in der Spitze bis auf 86,45 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,21 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'555'245 ON Semiconductor-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 134,90 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 44,58 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 89,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass ON Semiconductor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ON Semiconductor 0,000 USD aus. Am 03.08.2026 lud ON Semiconductor zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,41 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.60 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte ON Semiconductor am 02.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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