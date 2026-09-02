ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor verteidigt am Abend Tendenz

Mit einem Kurs von 72,68 USD zeigte sich die ON Semiconductor-Aktie im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'217 Punkten tendiert. Bei 74,08 USD markierte die ON Semiconductor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die ON Semiconductor-Aktie gab in der Spitze bis auf 71,69 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,86 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 573'052 ON Semiconductor-Aktien.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 134,90 USD an. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 46,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 44,58 USD. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 63,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten ON Semiconductor-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 03.08.2026 hat ON Semiconductor die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,56 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ON Semiconductor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,41 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.60 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte ON Semiconductor am 02.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,20 USD je ON Semiconductor-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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